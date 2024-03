Il pavimento pelvico e le sue problematiche, formazione gratis per le donne a Pesaro

Pesaro, 22 marzo 2024 – “Oltre l’8 marzo, perché l’attenzione per le donne deve andare oltre una data e una convenzione e approfondire quelle tematiche che la riguardano da vicino e di cui fino ad oggi si è parlato troppo poco”. E’ questo il tema dell’incontro di formazione gratuito che Maurizio Radi propone per lunedì 25 marzo alle 20,30 nella sede al Fisioradi medical center di via Lambro a Cattabrighe (prenotazione obbligatoria entro oggi allo 0721 33958 e posti limitati).

"Affronteremo – aggiunge – il delicato tema del pavimento pelvico e delle problematiche ad esso collegato. Argomenti che spesso sono taciuti perché riguardano la sfera intima femminile. Parliamo di incontinenza, dolori durante il rapporto e di altro di delicato che riguarda la donna. Il nostro approccio è scientifico. Interverranno infatti le nostre esperte a dimostrare quanto la fisioterapia possa fare di buono per alleviare la sofferenza della donna o anche guarirla dai propri disturbi. Gli incontri sono completamente gratuiti, così come gratuito è il primo consulto. Il nostro obiettivo infatti è quello di formare e informare e di farlo aprendo il nostro centro alla città e alle donne che hanno la possibilità di saperne di più, di confrontarsi e di approfondire la tematica con chi potrebbe dare loro una mano”.