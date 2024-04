Il Pd schiera i big delle preferenze: "Ma due terzi sono nomi nuovi"

Ieri è stato il debutto dei candidati della lista del Partito demicratico. "La forza di Andrea Biancani è il Pd": Giampiero Bellucci, segretario comunale dem, è andato al sodo, consapevole che alla scorsa tornata i democrat portarono in dote il 31% dei voti, prima forza della coalizione. Squadra vincente non si cambia? Non in questo caso. "Si tratta di una proposta nuova: rispetto al 2019 abbiamo due terzi di candidature inedite pur confermando assessori e alcuni consiglieri uscenti. Nei 32 nomi – 17 uomini e 15 donne – abbiamo 7 candidati under 35. Questo conferma uno degli obiettivi del Pd ovvero, inserire i Giovani Democratici in Consiglio comunale. Tutti i candidati devono avere, assieme alle ambizioni personali, l’obiettivo di sostenere e di incoraggiare il lavoro di questi nostri giovani". Lo slogan evoca Pesaro 2024. "E’ per ribadire il tema della Capitale della Cultura 2024, – ha detto Bellucci –, ma anche per raccontare il capitale umano della nostra lista".

La scelta dei candidati rivela un certo modo di fare politica. "Abbiamo una storia e una radice culturale forte che determina l’approccio alle questioni – ha rivendicato con orgoglio Bellucci –. Chi è in lista testimonia le esperienze più diverse, ma sempre frutto di concreta partecipazione". Sono molti, tra i candidati, coloro che hanno fatto la gavetta partendo dalle fila giovanili del partito fino a toccare le esperienze più complesse che dalla carica di consigliere di quartiere arrivano a toccare snodi fondamentali in giunta, in consiglio comunale, nelle partecipate. "Per guidare una città non ci si improvvisa: ci vogliono competenze ed esperienza – ha sottolineato Bellucci, applaudito dal pubblico –. I candidati sono stati scelti con il coinvolgimento dei Circoli che hanno proposto nomi, idee e temi in larga parte portati poi all’interno del gruppo". Il programma sarà la sintesi delle proposte raccolte in seno alla campagna d’ascolto nei circoli e nei quartieri. "Siamo riusciti a mettere insieme una rappresentanza significativa di tutte le realtà - continua Bellucci -. Dal Centro Storico a Borgo Santa Maria fino a Monteciccardo e Candelara" Alla presentazione ha partecipato il candidato sindaco Andrea Biancani. "Per lavorare bene c’è bisogno del Pd, forza politica con solida capacità di governo". Biancani promette attenzione e valorizzazione all’attività svolta dai quartieri: "sono un luogo importante dove si fa politica quotidianamente".