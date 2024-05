Il ponte ciclopedonale: "Cantiere a tutto gas". Poi la grande frenata: ora il traguardo è in bilico

La data d’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Foglia, all’altezza di Via del Carso e la conseguente realizzazione della nuova pista ciclabile, è fissata entro questa estate. Da qualche settimana però, come segnala anche qualche cittadino della zona, sembra che i lavori stiano andando molto a rilento o che addirittura si siano fermati: affacciandosi nella strada chiusa che porta proprio all’imbocco del nuovo ponte, sembra infatti che il cantiere non sia operativo, con il timore che la data di consegna dell’opera possa quindi slittare in avanti. La realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale fa parte di un progetto che rientra nel bando Periferie e riguarda la realizzazione di un collegamento che unirà il quartiere Tombaccia a via dell’Acquedotto, nella zona della Stazione. Un’opera per cui era stato previsto un finanziamento iniziale di circa 3 milioni di euro, a cui però si erano aggiunti degli extra costi di poco meno di 800 mila euro.

Nel febbraio scorso, era stato lo stesso assessore al Fare del Comune di Pesaro, Riccardo Pozzi ad annunciare che i lavori stavano "proseguendo spediti", ma ora sembra che ci siano stati dei rallentamenti: "Non nascondo che in questi giorni stiano lavorando a ritmo più contenuto e con personale ridotto – dice Pozzi –. Siamo in constante contatto con la ditta che sta realizzando i lavori (la Costruzioni Nasoni di Fano, ndr.), che sta portando avanti diversi cantieri in città, ma gli abbiamo chiesto di avere una attenzione particolare per questo cantiere. Al momento i tempi stimati sono circa di due-tre mesi di lavoro, e possiamo dire che l’obiettivo di inaugurare entro l’estate sia ancora raggiungibile. In questo momento al cantiere stanno lavorando sulle saldature sotto il ponte, anche per questo sono poco visibili".

Dopo la posa del ponte, ora mancano i lavori relativi alla gettata, al collaudo, alla realizzazione dei parapetti e dei raccordi della pista ciclabile. "L’estate deve ancora arrivare – commenta Nello Nasoni, titolare dell’impresa che sta realizzando i lavori –. Posso però assicurare che i lavori non si sono mai fermati. Certo abbiamo avuto dei rallentamenti, quindi non so dare una data precisa della fine lavori, ma le problematiche a cui siamo andati incontro sono quelle riguardanti le piogge: noi in pratica lavoriamo nel fiume e ogni volta che ci sono forti piogge, subiamo dei rallentamenti. Ovviamente abbiamo avuto dei problemi anche con l’alluvione di maggio dello scorso anno, che ha portato un lavoro ulteriore".

A chiarire questo punto è l’assessore al Fare, Riccardo Pozzi: "Quando è stato annunciato l’arrivo della piena del Foglia, la ditta aveva effettuato già la rimozione degli argini utili per il cantiere del ponte ciclopedonale, quindi con un grande sforzo da parte di tutti, sono stati ricostruiti e per fortuna si è evitato il peggio. Confermo quindi che parte dei rallentamenti dei lavori sono dovuti alle condizioni meteo dello scorso anno".

