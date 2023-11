Il prefetto in visita a Montecalvo: "Con lei abbiamo parlato di tutto"

Visita istituzionale del prefetto Emanuela Saveria Greco ieri al comune di Montecalvo (foto). L’incontro con la sindaca Donatella Paganelli alle 10,30: "Prima visita – spiega la sindaca – molto cordiale, per far conoscere di persona al prefetto Montecalvo e il territorio. Presenti i comandanti dei carabinieri e della polizia locale, le abbiamo presentato una ‘fotografia’ del comune e delle frazioni, spaziando da temi su sicurezza e economia ad argomenti culturali e problematiche sociali, anche grazie alla presenza dei presidenti di Auser e Avis. Abbiamo poi invitato il prefetto all’apertura della settimana in cui Montecalvo sarà Capitale della Cultura con Pesaro, dal 1° al 7 aprile: lì metteremo in risalto cultura, natura e enogastronomia". In programma sono percorsi cicloturistici tra calanchi, l’oasi della Badia e il borgo storico; ma anche degustazioni e arte: gli stampatori calcografi Giulio Serafini e Giancarlo Sardella terranno mostre laboratori; Sardella presenterà il suo libro sui 100 anni di calcografia a Ca’ Gallo e sarà esposto l’archivio storico della rivista ‘Il Caffè’, di proprietà degli eredi del giornalista Giambattista Vicari. Tappa finale ieri all’azienda ’Dml’.

Giovanni Volponi