Il prefetto in visita al Comune

Il prefetto Emanuela Saveria Greco ha fatto visita, lunedì scorso, al Comune di Vallefoglia. Ad accoglierla nella nuova sede municipale di Montecchio il sindaco Palmiro Ucchielli. Un incontro prolungatosi per oltre un’ora nel corso del quale Ucchielli ha illustrato la nuova realtà territoriale di Vallefoglia, "un Comune di nuova istituzione – ha spoegato – che rappresenta il terzo Comune della provincia di Pesaro e Urbino per numero di abitanti e dove è presente uno dei più grandi poli industriali e produttivi della Vallata del Foglia con centinaia di imprese e che è punto di riferimento per oltre 50mila abitanti". Dopo l’incontro, il prefetto ha fatto visita ad una delle aziende leader della refrigerazione operante nel territorio.