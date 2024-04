Il preside Principi: "Una docente modello, esempio per tutti"

Ha suscitato vasto cordoglio la scomparsa di Diana Sorini, 65 anni, morta dopo essersi scontrata con la sua auto contro un camion a Cappone. La docente insegnata arti visive al Liceo Scientifico e artistico di Riccione, ruolo che ricopriva da trent’anni. Attualmente era coordinatrice del dipartimento di discipline artistiche e responsabile di numerosi progetti.

"Una insegnante eccezionale – commenta il dirigente scolastico Paride Principi – sempre pronta ad accogliere ed organizzare nuovi progetti e nuove iniziative. La professoressa Sorini ha sempre manifestato grande dedizione alla scuola e i rapporti con i colleghi sono sempre stati improntati alla massima collaborazione. Arrivava spesso con un certo anticipo prima dell’inizio delle lezioni e si fermava spesso oltre il termine per collaborare con i colleghi e con lo staff del Liceo, con cui intratteneva un grande rapporto di amicizia, soprattutto con chi era con lei da tanti anni. Era molto stimata dai colleghi e anche dagli studenti, tanto che anche chi si era diplomato veniva spesso a trovarla: una guida per loro, un punto di riferimento costante. Ci mancherà molto, era una colonna del Liceo artistico. A nome di tutta la comunità scolastica esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia". Anche l’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio con il sindaco: "Oltre ad una concittadina, Diana era anche un’amica. La notizia mi ha scosso nel profondo e ha colpito tutta la nostra comunità. Non ci sono parole per esprimere il dolore che la sua morte prematura, avvenuta in circostanze tanto terribili, possa aver provocato nella sua famiglia e tra i suoi affetti più cari, ai quali va il mio pensiero e la mia vicinanza. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale porgo loro le più sincere condoglianze". Diana aveva collaborato conche con l’Associazione rievocazioni storiche Urbino ducale, che si stringe alla famiglia. Ancora da definire la date del funerale.

d. e.