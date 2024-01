Il presidente andrà prima da Ucchielli: "Inaugurerà il teatro ‘Giovanni Santi’"

"La segreteria del Quirinale ci ha fatto sapere che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, verrà, sabato mattina a Vallefoglia ad inaugurare il nuovo teatro Giovanni Santi". Il sindaco Palmiro Ucchielli (foto) lo dice tutto d’un fiato per non rompere l’incanto di un’attesa dall’aura miracolosa. Prima di approdare a Pesaro per la cerimonia d’apertura della Capitale della cultura, il Capo dello Stato andrà ad inaugurare l’auditorium, cinema e teatro da 340 posti a sedere, quasi due milioni di euro di investimento "e 120 metri quadrati di palco – osserva soddisfatto Ucchielli –. E’ una risorsa in grado di esprimere i desideri creativi di un bacino su cui orbitano oltre 200mila persone e che riannoda la vita culturale di quest’area un tempo e ora non più costellata di piccole ma vitali salette per il cinema come se ne trovavano a Bottega, a Montecchio, a Borgo Santa Maria, al Gallo, a Rio Salso. Sono contento di accogliere il presidente Mattarella in una realtà che ad ogni angolo evoca l’educazione alla legalità. Lo stradario offre un segnale inequivocabile se si pensa che il teatro Giovanni Santi è in fondo a via della Libertà, vicino all’area di un complesso scolastico intitolato a Carlo Alberto dalla Chiesa, con ingresso in via Piersanti Mattarella, in linea d’aria poco distante da Piazza Pio La Torre e via Attilio Romanò, imprenditore ucciso dalla camorra".

Solidea Vitali Rosati