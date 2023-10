Il presidente del Parco: "La Regione approverà il progetto tra 15 giorni"

"Lavori in corso...per un Parco intraprendente" è il titolo della conferenza pubblica che porterà nell’Auditorium di Santa Marina Alta il gotha del Parco San Bartolo. Il presidente, Silvano Leva, dalle ore 9, illustrerà gli obiettivi di mandato alla presenza degli assessori regionali Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli. Al tavolo dei relatori siederanno gli amministratori locali e il deputato MIrco Carloni. Dopo le 11,30 dai saluti si passerà al confronto con il pubblico divisi in in tavoli di approfondimento su tematiche specifiche tra cui Storia e cultura, Didattica e formazione, Ambiente, Agricoltura e Turismo.

Presidente, a fronte della questione strada del mare...è il caso di preoccuparsi?

"Avendo un ottimo rapporto con la Regione posso dire che ad oggi l’assessore Stefano Aguzzi ha pronto un progetto di fattibilità aggiornato a settembre 2023".

Cioé?

"Ho saputo che entro la metà del mese, il 15 ottobre, sarà approvato il progetto di fattibilità tecnico economico grazie alla cui approvazione la Regione potrà andare in gara per l’affidamento dei lavori a difesa di Fiorenzuola entro la fine di febbraio. Entro aprile, invece la stima dei tecnici regionali è di iniziare materialmente i lavori per un paio di lotti".

In questo primo stralcio sono previsti lavori in strada del mare?

"Sì. Anche se la strada non è regionale e la manutenzione spetterebbe al Comune, è indubbiamente strategica: sia per affrontare i lavori di consolidamento del versante sotto Fiorenzuola che dal punto di vista della sicurezza (antincendio, mezzi di soccorso) e del turismo".

Ci anticipi un tema tra quelli prioritari di cui parlerà oggi...

"Il Parco San Bartolo ha mille potenzialità, ma non ha liquidità propria. Vive grazie ai contributi regionali. Con intraprendenza ci attiveremo per attirare fondi da destinare al miglioramento della vivibilità del Parco e della promozione ambientale".

Solidea Vitali Rosati