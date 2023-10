Il profumo del tartufo a Sant'Angelo in Vado: Bruno Barbieri, motoraduno e mostre

Nel weekend che celebra i motori con il 45ª Motoraduno Internazionale del Tartufo la star sarà Bruno Barbieri (foto), chef e volto tv che domani alle 11 in piazza Umberto I sarà premiato con il Tartufo d’Oro.

Lo Chef emiliano proviene da una famiglia di tartufai e nelle sue ricette è spesso presente il tartufo. Alla passione per il pregiato tubero associa anche un amore per le moto, altro elemento che non mancherà in questi giorni a Sant’Angelo in Vado. Il Motoclub Tonino Benelli celebra, infatti, il 45° Motoraduno Internazionale con un raduno che promette di portare in città migliaia di motociclisti guidati dalle belle strade d’Appennino, dal bel tempo e dall’aroma del tartufo. Mentre sono già arrivati i primi centauri dal Nord Europa, dalle 15 di sabato si aprono anche le cantine monumentali nelle vie del centro storico. Per gli amanti delle due ruote sul palco di piazza Umberto I domani ci sarà anche Vanni Oddera campione di freestyle che con la sua moto gira gli ospedali pediatrici per permettere ai bambini malati di conoscere il brivido delle due ruote.

Stasera dalle 18 nella chiesa di Santa Caterina di Alessandria inaugura la mostra “L’ininmaginabile“ dello scultore Claudio Cesarini, “Antropica“ dello scultore Paolo Tosti e “Anime del Bosco“ del fotografo Salvo Contarino. La programmazione della Mostra, invece, prosegue spettacoli, animazione, laboratori e talk: grazie alla collaborazione con Popsophia domani alle 16 si parlerà del “Maiale, dalla filosofia al tartufo“ mentre alle 18 torna protagonista ancora il tartufo, tra letteratura e ristorazione. Per un viaggio nel Verdicchio, invece, l’appuntamento è sempre alle 18 nella Corte gastronomica di palazzo Mercuri per una degustazione a cura del sommelier Otello Renzi e dello chef Marco Vegliò.