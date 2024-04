Il raduno delle mitiche moto anni ’60, ’70 e ’80

Partiranno questa mattina alle ore 9, dal Museo Officine Benelli, i partecipanti al motoraduno "Eden Rock", evento dedicato alle mitiche motociclette degli anni ‘60, ‘70 e ’80 ed organizzato dal Registro Storico Benelli. La manifestazione sarà l’occasione per poter vedere su strada motociclette di grande valore come Benelli 750 Sei, Moto Guzzi Le Mans, Honda 500 Four, Kawasaki 500 Mach, Laverda 750 e Norton Commando 750. Moto che hanno fatto la storia del motociclismo mondiale e che ancora oggi sono considerate veicoli di interesse storico. "Eden Rock" è un motoraduno che si snoda in un percorso di circa 100km, alla scoperta dei luoghi più belli della nostra provincia fino a raggiunge San Marino e il Monte Titano. Da lì tutti i motociclisti torneranno nelle Marche per imboccare, dopo la sosta a pranzo, l’immancabile Strada Panoramica e rientrare al Museo Officine Benelli nel primo pomeriggio. Oggi infatti è "Stradomenica" e in occasione della terza domenica del mese, il museo è aperto, con ingresso gratuito, dalle ore 16 alle 19. Ad attendere i visitatori ci saranno visite guidate per andare alla scoperta della collezione di oltre 200 motociclette che hanno fatto la storia dei marchi Benelli e MotoBi.