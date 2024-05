Il Real vince e si salva, la gloriosa Vadese va giù

real altofoglia

1

vadese

0

(dts)

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Bonelli (29’ st Fabbri Marco), Gabellini D., Mazzanti, Coccini, Amantini, Corsini (30’ st Santini), Gabellini N, Allegretti (1’ sts Hoxha), Brugnettini (11’ pts Torreggiani), Ricci. All. Melini T.

VADESE: Del Gallo A, Fraternali (11’ st Giugliano), Barzotti, Virgili, Maciaroni (9’ pts Cecconi), Zaaraoui (19’ st Vlavonou), Rocco, Ndiaye, Tassi, Del Gallo D. (32’ st Arcangeletti), Gadji (11’ pts Bravi). All. Andreoni.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Rete: 17’ pts Torreggiani.

Salvezza per il Real Altofoglia nella sfida fratricida con la Vadese. Nel finale grande occasione per gli ospiti mquando Tassi imbecca Arcangeletti che si trova a tu per tu con Pagliardini, prodigioso l’intervento da dietro in scivolata di Coccini in recupero a salvare la situazione. Nel recupero del primo tempo supplementare arriva la rete salvezza di Torreggiani, su un pallone lungo l’attaccante anticipa Del Gallo in uscita e dalla distanza segna a porta sguarnita. Dopo 120 minuti il Real può festeggiare il mantenimento nella categoria mentre la Vadese retrocede.