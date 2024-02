Il rispetto è importante. E noi cerchiamo di impararlo anche a scuola

Il rispetto è fondamentale nella vita, senza di esso il mondo sarebbe perduto. Perché? E’ indispensabile per stare a contatto con le persone e imparare ad accettarle per quello che sono. Allo stesso tempo è una virtù che non tutti hanno. Il rispetto vuol dire anche che non dovremmo offendere o trattare male gli altri, è importante che sia qualcosa di condiviso, per generare una buona convivenza nella società ; chi non è rispettoso degli altri non prenderà mai in considerazione le loro opinioni. Nella nostra scuola A. Manzoni di Pesaro questo argomento viene trattato tanto; vengono fatti progetti, letture e conferenze in modo che i ragazzi imparino a vivere bene insieme. Ora intervistiamo Camilla, un’alunna che frequenta il nostro istituto. "Salve a tutti , adesso vi racconto un episodio riguardante il rispetto. La settimana scorsa, nell’ora di ginnastica, ero in palestra e stavo giocando a pallavolo con tutti i miei compagni di classe; ogni volta che sbagliavo a tirare il pallone, gli altri si arrabbiavano e mi insultavano. Io, scoraggiata e triste, mi misi a piangere". Questo, purtroppo, è solo uno dei tanti episodi di mancanza di rispetto. Dobbiamo assolutamente far capire che sono sbagliati, perché a tutto c’è un limite. E’ indispensabile formare le persone partendo da sane regole di convivenza a scuola, a casa e negli ambienti dove si socializza. La scuola soprattutto è un ambiente fondamentale per la nostra formazione e per la nostra crescita personale. Vi ringraziamo per la lettura.

Enea, Camilla,

Federico e Nunzio 2ªB,

scuola A. Manzoni