Il ristorante disturba il vicino . A processo proprietari del locale

Udienza ieri mattina per mancata osservanza di una disposizione del tribunale e per il reato di lesioni. Lui è un professionista con la casa in centro che si affaccia sul cortile di un ristorante. E poiché, dopo la riapertura del locale, chiuso da molti anni, schiamazzi, fumi e odori avevano cominciato ad invadere la sua abitazione creando enormi fastidi, la famiglia ha cercato un accordo con la proprietà del ristorante per insonorizzare e spostare il tubo di scarico dei fumi. La risposta è stata no. Ricorso al tribunale e ingiunzione con la quale è stato ordinato ai vicini di provvedere alla realizzazione degli interventi. Ma niente. Allora, il professionista ha chiesto al giudice di provvedere da solo allo spostamento del tubo mandando il conto finale ai proprietari del ristorante: 100mila euro, che sono stati pagati. Ora i proprietari sono a giudizio per lesioni,disturbo della quiete pubblica e per non aver insonorizzato. Udienza rinviata al 17 ottobre.