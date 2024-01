Domani sera sul palco del teatro Bramante va in scena “Il Rovescio della Luce. La Storia svelata nelle storie della nostra terra“, spettacolo teatrale che chiude le celebrazioni per l’80° anniversario del bombardamento alleato su Urbania del 23 gennaio 1944. Al Bramante alle ore 21,15 Laura Corraducci e Cristian Della Chiara portano in scena un racconto epistolare tra padre e figlio in cui emergono forti e imperturbabili episodi della II Guerra Mondiale legati al territorio della provincia di Pesaro e Urbino: dalla Linea Gotica alla strage di Montecchio, dalla liberazione di Pesaro fino al bombardamento di Urbania. "La memoria è la porta che spalanca gli occhi al domani – raccontano gli autori –, è il balzo che scioglie il tumulto in fondo al petto e fa rinascere un passato che torna a colori, dove vivido è il rosso del sangue e luminoso l’azzurro del cielo, così i ricordi salgono agli occhi dalle lacrime e, adesso come allora, hanno il sapore del sale e della speranza". I biglietti, da 5 euro, su Vivaticket o punti Amat la sera dello spettacolo o al botteghino del teatro dalle ore 19.

