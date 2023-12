Il Santa Marta si rifà il look. Bar, cucine e salone nuovi

Dopo la grande lezione di etica con Utopia, il festival che quest’estate, con successo, ha dato in gestione a 60 studenti con disabilità un ristorante, l’alberghiero Santa Marta continua a stupire. Ieri, il preside Roberto Franca ha inaugurato, alla presenza del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, dell’assessore Camilla Murgia e della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Alessandra Belloni, il restyling totale di cucine, sala bar, salone gran galà e laboratori con interventi per oltre mezzo milione di euro. "Vorrei ringraziare, prima di tutto, il personale di questa scuola che sono onorato di guidare – ha osservato il dirigente scolastico, accendendo l’euforia serpeggiante anche tra i ragazzi, orgogliosi di indossare la divisa della scuola –. Lo dico perché se oggi siamo qui a mostrare un luogo che vuole essere stimolante per la crescita dei nostri ragazzi è grazie all’abnegazione dimostrata dal personale. Significativa è stata anche la vicinanza della Provincia. Vincere i bandi non basta". La tempistica per arrivare al traguardo è stata da cardiopalma: due mesi e poco più da quando sono state vinte le risorse Pon e al Pnrr.

"Anche d’estate il personale della scuola non ha mai smesso di darsi da fare – ha detto Franca – . Ringrazio in particolare tra i docenti, gli chef Gabriele Bastianoni e Giacomo Santini; i docenti di sala Steven Del Cipolla e Paolo Tombari". Quattrocentomila euro sono stati impiegati dalla scuola nell’acquisto di attrezzature all’avanguardia: "In cucina abbiamo macchine 4.0 – ha spiegato Franca – il cui processo è controllabile da remoto a garanzia per studiare la tracciabilità e quindi la sicurezza degli alimenti. La grande cucina sarà in grado di ospoitare show cooking e concorsi nazionali; le bacheche con prodotti enogastronomici dimostrano che l’alberghiero è la scuola del territorio. Otto sono le nuove postazioni per attività cocktail. Fitta sarà l’attività di formazione e aggiornamento a tutti i livelli". Applausi dai tanti intervenuti alla festa, estimatori dell’alberghiero: il consigliere regionale Andrea Biancani; il comandante del 28reggimento Pavia, Di Leonardo; la Confartigianato; la onlus Gulliver; Maruska Palazzi, garante persone con disabilità; Brunella Paolini, Biblioteca Oliveriana...

s.v.r.