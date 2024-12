Il Team 80 Gabicce fa festa. La Battistelli a rapporto dopo il ko

Serie B2. Nel femminile, la Megabox Vallefoglia perde in casa con la Massavolley Ravenna per 0-3. Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Nel secondo set la squadra è stata in partita, restando vicina alle avversarie fino alla fine. Nel primo e nel terzo set non siamo mai riuscite ad impensierire le ospiti, offrendo una prestazione non bella". Anche la Battistelli Blu Volley incassa una sconfitta davanti al suo pubblico nel derby con il Team 80 Gabicce per 3-0. Ieri sera c’è stato il confronto con la squadra e soprattutto con l’allenatore. La società è in silenzio stampa. Sorride invece il Team 80 Gabicce che, dopo un avvio di stagione complicato, recupera altri tre punti portandosi fuori dalla "zona rossa". Una partita in cui la squadra di coach Della Balda ha dimostrato carattere e la giusta concentrazione sapendo di non poter contare sul prezioso aiuto di Greta Fredelloni assente per infortunio.

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega torna fra le mura domestiche e difende il ‘fortino’ dal Riccione per 3-1, conquistando tre punti importantissimi contro i romagnoli, diretti concorrenti. "Finalmente ho rivisto la stessa squadra delle prime giornate di campionato che lotta con carattere e determinazione – interviene il tecnico Marco Romani –, proprio dopo essere partiti con il freno a mano tirato". I biancoverdi hanno perso il primo set, lottano punto a punto, poi hanno dominato il secondo parziale, lasciano poco margine agli ospiti, "Ci siamo riscattati - continua Romani – dopo il primo set e il dominio del secondo e terzo parziale ci ha portato ad affrontare il quarto con un calo di attenzione, sia dal punto di vista fisico che mentale". Infatti l’incontro è proseguito punto a punto: "i vantaggi però questa volta li abbiamo vinti noi", conclude soddisfatto Romani.

b.t.