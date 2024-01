Il torrone nocciolato con miele Gabannini

Una piacevole sorpresa di queste festività, ancora in tempo per essere degustata nel giorno dell’Epifania, è il torrone con le nocciole Dop del Piemonte e con il miele dell’azienda Gabannini di Urbino (foto Fabrizio Gabannini al mercato Coldiretti di via Ponchielli): un torrone dal notevole equilibrio gustativo, armonico, cremoso, senza eccesso di zuccheri, ma anzi croccante e appagante nello squaglio gustativo nocciolato. Soprattutto ottenuto con miele delle colline di Urbino, un millefiori estivo vellutato e profumato.