Il ’Totem’ all’asta. Pozzi: "Nulla andrà perso. Anzi, i centri saranno 2". Ma c’è l’incognita tempi

"A Villa San Martino non scompariranno i luoghi di aggregazione per i giovani, perché abbiamo in mente non uno ma ben due progetti per i ragazzi del quartiere: uno al centro L’Asilo di via Leoncavallo e l’altro alla scuola Manzoni". A pochi giorni dall’apertura delle buste (mercoledì) per la vendita dell’edificio di via degli Artigiani che attualmente ospita il centro di aggregazione Totem, e all’indomani delle proteste che si sono levate nel quartiere da parte delle famiglie dei ragazzi che frequentano quel luogo di aggregazione, l’assessore Riccardo Pozzi interviene per rassicurare i cittadini: "Se arriveranno proposte di acquisto per l’edificio che attualmente ospita il Totem – spiega Pozzi – il quartiere disporrà di due diversi spazi: uno riqualificato e l’altro totalmente nuovo". Unica incognita, i tempi e, nel frattempo, la collocazione dei ragazzi del Totem. Anche su questo Pozzi assicura: "Innanzi tutto non parliamo di anni, ma di un tempo inferiore. Ad ogni modo abbiamo fatto un ragionamento con le Politiche giovanili per gestire la transizione, dare continuità al servizio e rendere l’interruzione più breve possibile. Le valutazioni sono diverse, ancora premature ma di sicuro nulla andrà perso".

Entrando nel merito dei due progetti, il primo, alla Manzoni, riguarda un intervento da 5 milioni e mezzo (cantiere già partito) per realizzare, tra l’altro, un ampliamento che ospiti una sala polifunzionale con accesso indipendente, a servizio della scuola, di mattina, e del quartiere nel pomeriggio. "Sarà un locale molto ampio – assicura Pozzi – per l’ultimazione del quale la scadenza ultima è il 2026, ma con la scuola stiamo condividendo un cronoprogramma per accorciare i tempi il più possibile. E’ verosimile pensare che da qui a un anno saremo pronti".

L’altro progetto riguarda la riqualificazione dell’Asilo di via Leoncavallo, oggi centro per anziani. "Le risorse ottenute dall’eventuale vendita sono vincolate a progetti per il quartiere – premette Pozzi –. La nostra idea è riqualificare ’L’Asilo’ sfruttando anche i locali attualmente inutilizzati. E dar vita a uno spazio intergenerazionale". L’assessore rimarca che gli interventi di manutenzione straordinaria di cui avrebbero bisogno il ’Totem’ e ’L’Asilo’ impegnerebbero risorse pubbliche per centinaia di migliaia di euro. "Così, invece, il quartiere guadagnerà uno spazio in più".

Benedetta Iacomucci