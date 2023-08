Il “Turismo in Festa“ con tanta musica a Gabicce Mare: scopri l'ottava edizione!

Dopo il successo delle quattro serate di luglio, torna a Gabicce Mare “Turismo in Festa“, la manifestazione che animerà l’estate di Gabicce Mare con quattro appuntamenti ad agosto. L’ottava edizione promossa da Confcommercio Marche Nord, Associazione Albergatori Gabicce Mare e Gruppo Albergatori Multiservizi, con il contributo del Comune. Evento da sempre molto apprezzato dai turisti e residenti, “Turismo in Festa“ quest’anno propone un programma ricchissimo e variegato, in grado di soddisfare tutti i gusti e le preferenze musicali e non solo.

L’obiettivo di “Turismo in Festa“ è animare la città, perla dell’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord, con piacevoli serate in piazza del Municipio, e offrire ai turisti e visitatori la migliore accoglienza. Prima serata domani sera con le note dei Nomadi della cover band Musaico Folkestra. Per continuare con il tributo ad uno straordinario artista come Elton John che vedrà protagonista l’artista italo australiano C. J. Marvin (venerdì 4). Spazio poi alla canzone d’autore con Stefano Ligi sabato 5 e all’omaggio a Vasco Rossi con Liberi di sognare Vasco Rossi Tribute band che chiuderà la serata di domenica 6 agosto. Tutte le serate si terranno in piazza Municipio dalle ore 21 e saranno ad ingresso libero.