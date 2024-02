Il vescovo pedala. A lui la tessera Fiab

"Fano ha un ciclista in più che pedala, in particolare dal centro storico al seminario regionale di via Roma. E’ il nuovo vescovo Andrea Andreozzi che, memore dei suoi trascorsi giovanili e sportivi, continua a preferire la bicicletta per gli spostamenti brevi". L’altro ieri Fiab Fano (Federazione italiana ambiente e bicicletta) For-Bici ha consegnato a monsignor Andreozzi la tessera numero 120 del 2024. Nel corso di un breve cerimonia, una delegazione fanese della Fiab ha incontrato don Andrea per uno scambio di doni: da una parte le preghiere per i ciclisti (ne hanno un gran bisogno, visti i pericoli che corrono) e dall’altra uno scaldacollo contro il freddo.