Il Villa San Martino risale la china: "Questa è la strada giusta"

Lotta aperta sia in alto che in coda nel campionato di Promozione che ha consumato il suo 18° turno. Partendo dal basso sta risalendo la corrente il Villa San Martino che è stata in grado di incassare ben 6 punti nelle ultime 2 partite dopo che nelle 16 precedenti ne aveva incamerati solo 12. Anche il Vismara si sta riprendendo: 4 i punti negli ultimi due fine settimana. Stanno soffrendo stazionati al penultimo posto l’Atletico Mondolfo Marotta (che comunque domenica si è preso un buon punto a Pergola) e il Gabicce Gradara sconfitto in casa dal Fabriano e sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto Mondolfo Maarotta-Gabicce Gradara. In vetta staziona la Portuali Dorica, in quarta piazza (a meno 8) c’è il Sant’Orso (la prima delle pesaresi) anche se il suo cammino è a singhiozzo. Dalla capolista a scendere nell’arco di 9 punti ci sono 6 squadre.

I commenti. Luca Bocci diesse Villa San Martino così commenta il successo sul campo del Sant’Orso: "Vittoria meritata sulla falsariga di quella precedente con il Marina, poteva essere anche più larga se non fosse per un arbitraggio molto disattento e superficiale. I ragazzi hanno sopperito a una defezione importante come quella di Paoli e questo dà ancora più valore. La strada è ancora molto lunga ma sicuramente è quella giusta". Dalla parte del Sant’Orso mister Pierangelo Fulgini non ha scusanti: "Purtroppo siamo incappati in una giornata-no, meritando con una scialba prestazione, questa brutta sconfitta. Giriamo subito pagina e torniamo a fare quello che sappiamo fare con forza e determinazione".

Ko casalingo del Gabicce Gradara contro il Fabriano Cerreto. Il presidente dei rivieraschi Gianluca Marsili ha commentato così: "Non riusciamo a rialzare la testa, anche stavolta siamo stati condannati da episodi contrari e non certo per demerito nostro, come in occasione delle prime due reti del Fabriano Cerreto. Dobbiamo pensare solo a lavorare e a fare punti calandoci nella dura realtà in cui ci troviamo con tanta umiltà e spirito di sacrificio. Dobbiamo fare punti e basta, ogni domenica, concentrarci su ogni partita come fosse una finale senza guardarci indietro e rimuginare agli errori arbitrali, alle situazioni sfortunate, ai nostri errori. Finalmente dopo tanto tempo abbiamo potuto schierare quasi tutti i titolari, spero che la nostra infermeria sia d’ora in poi vuota".

La sconfitta del Valfoglia contro il Moie è commentata dal dg Andrea Rossi: " Partita bella, tirata e vibrante quella contro il Moie Vallesina. Purtroppo continuiamo a non raccogliere niente o poco in casa subendo troppo. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, nonostante la squadra ospite abbiamo tenuto di più il pallino in mano. Meglio il Valfoglia nel 1° tempo. Più Vallesina nella ripresa. Certo che il rigore inventato in favore del Moie Vallesina ha indirizzato la gara in favore degli ospiti. Era importante muovere la classifica e non ci siamo riusciti. Speriamo di crescere come squadra anche da questa sconfitta".

La squadra della settimana:

1) Melchiorri (Vismara), 2) Ragni (Portuali Dorica), 3) Vitali (Sant’Orso), 4) Staffolani (Osimo Stazione), 5) Lattanzi (Pergolese), 6) Montanari (Villa San Martino), 7) Cirulli (Valfoglia), 8) Labate (Fermignanese), 9) Canulli (Biagio Nazzaro), 10) Mani (Gabicce Gradara), 11) Pieralisi (Moie Vallesina). All. Pompei (Villa San Martino).

Arbitro Bartomioli di Pesaro (Pergolese- Mondolfo Marotta).

Amedeo Pisciolini