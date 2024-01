Il volley della Befana pronto a partire

Tutto pronto per il Volley della Befana 2024: l’appuntamento è per questa sera, alle 20.30, al pala Allende. Scenderanno in campo ben quattro formazioni: politici (capitanati dal sindaco Massimo Seri), stampa-Avis sotto la guida di Simona Zonghetti di Fano Tv, sacerdoti con il vescovo Andrea Andreozzi nei panni del capitano e, per la prima volta, medici e operatori sanitari con la presenza anche dei primari.

Prevista la partecipazione del campione del mondo Paolo Tofoli, di Moreno, campione italiano di free-style, vincitore della trasmissione televisiva Amici, e titolare della nazionale di calcio cantanti e del calciatore e paratleta Lollo Marcantognini. In programma anche gli spettacoli della Vaganova Danza e della ginnastica Olimpia Cuccurano. Tra gli ospiti ci saranno anche i campioni di motociclismo Marco Gaggi e Noel Spangenberg. Inoltre saranno distribuite ai bambini le calze della Befana realizzate con il contributo del Conad San Lazzaro. Sempre per i più piccoli è prevista l’animazione con il Baby Park Topolino. L’ingresso è a offerta, il ricavato sarà devoluto all’associazione Simitu Marche che si occupa della "tutela dei diritti dei pazienti affetti da lesioni cutanee di difficile guarigione, come lesioni da decubito, ferite conseguenti a traumi associati a patologie rare o neoplasie". L’evento è organizzato da Piero Valori di Noi Insieme in collaborazione con Avis Fano, Vespa Club, Pro loco Fanum Fortunae e il patrocinio del Comune e della Città delle bambine e dei bambini.