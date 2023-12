Illuminazione, blackout in città: "Stiamo facendo il possibile"

"Stiamo monitorando la situazione e cercando di rispondere, segnalazione dopo segnalazione, nei luoghi della città in cui si sono registrate le interruzioni". Enzo Belloni, assessore all’Operatività, precisa gli interventi in corso e svolti insieme a Marche Multiservizi, gestore del servizio d’illuminazione pubblica dopo i black out che si sono verificati negli ultimi giorni.

"Il territorio comunale conta quasi 20mila punti luce – aggiunge Belloni –, siamo consapevoli dei disservizi che hanno interessato diversi quartieri, collegati in alcuni casi ai lavori in corso a Pesaro “città cantiere”" tra cui la zona del cavalcaferrovia, "dove abbiamo previsto un team dedicato che monitora con passaggi quotidiani l’area. Ci stiamo attrezzando per dare risposte tempestive anche grazie le due squadre reperibili H24 in campo".

Quello di Pesaro è "un impianto di illuminazione importante, riqualificato per circa l’80% tramite la sostituzione dei quadri di illuminazione-comando e delle lampade a Led – spiegano Simona Francolini, direttore Funzione Reti e Francesco Gramolini, responsabile Illuminazione pubblica ed Energy manager di Marche Multiservizi –. I nuovi impianti garantiscono prestazioni più elevate e sicure ma, proprio per questo, possono risultare più “vulnerabili” quando si verificano cali o picchi importanti di tensione. I disservizi sono anche dovuti alle operazioni di fornitura del distributore di energia, che stiamo controllando. Invitiamo i cittadini, ringraziandoli per la collaborazione, a continuare a rivolgersi al numero verde dedicato". Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per le segnalazioni dei guasti alla pubblica illuminazione il numero verde da contattare è l’800 498 616, gratuito sia da rete fissa che da rete mobile.