Impianti d’impatto. Legge salva-paesaggi

Non sarà più così facile installare impianti fotovoltaici nei terreni agricoli sulle colline di Fano e Cartoceto o impiantare a Carrara grandi container per l’accumulo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti a terra. Questi alcuni effetti della legge approvata dal consiglio regionale per tutelare il paesaggio in attesa della normativa statale. "L’emendamento all’articolo 3 – spiega Luca Serfilippi – individua i siti idonei e non per i pannelli fotovoltaici e container di accumulo dell’energia, entrambi una minaccia per il paesaggio. Così diamo ai Comuni strumenti normativi per bloccare iniziative critiche per il contesto ambientale. Ad esempio si scongiura l’ipotesi dell’installazione dei container, in un terreno agricolo, a fianco della centrale di Carrara e si eviteranno situazioni come quella di due anni fa quando si sarebbe dovuto realizzare un impianto agrivoltaico di 45 ettari. Inoltre in questo periodo c’è forte interesse da parte di realtà private verso i terreni agricoli tra Falcineto e Sant’Orso".

an. mar.