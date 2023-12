Impianti sport: arrivano 400mila euro

"Quasi 400mila euro per la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici di Pesaro" ad annunciarlo è Nicola Baiocchi, consigliere regionale in quota FdI. Con la pubblicazione della graduatoria regionale, sono stati ammessi a finanziamento quattro progetti: Sport Village SSD e G.S.Muraglia SSD potranno beneficiare, rispettivamente, di un contributo pari a centomila euro; ASD Villa San Martino Pesaro avrà un contributo di 99.700 euro e al Circolo tennis Pesaro saranno erogati poco meno di 95000 euro. "Ancora una volta – sottolinea Baiocchi – si conferma come la giunta di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli, che ringrazio, abbia obiettivi alti e qualificanti per andare incontro alle esigenze dei marchigiani e dei pesaresi in particolare. La riqualificazione della rete degli impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio marchigiano ne aumenterà, infatti, la fruibilità e, quindi, la possibilità a tutti i cittadini di poter praticare sport in impianti adeguati e conformi agli standard di sicurezza. La promozione e valorizzazione dello Sport per i nostri giovani permette di conseguire molteplici obiettivi: sociale, economico e turistico. La pratica sportiva, infatti, garantisce ed allena la capacità delle nuove generazioni di competere in modo sano e favorisce le relazioni sociali. Senza considerare che impianti sportivi pubblici adatti e a norma potranno aumentare la possibilità per Pesaro di ospitare manifestazioni a livello regionale e nazionale".