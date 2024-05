Arrestato un noto imprenditore: nei guai Bezziccheri

Pesaro, 15 maggio 2024 - Imprenditore in manette ma bocche cucite sul reato contestato. Venerdì scorso i poliziotti della squadra mobile di Pesaro hanno arrestato Augusto Bezziccheri, 72 anni, titolare della Isofom di Borgo Santa Maria. Si tratta di un’azienda con circa 120 dipendenti, leader nella produzione di pannelli isolanti termici.

Nessuna notizia trapela riguardo al motivo che ha fatto scattare l’arresto né se si tratti di un reato connesso alla sfera lavorativa oppure di altro tipo. La notizia dell’arresto non ha lasciato indifferente la comunità di Vallefoglia, in cui l’imprenditore risiede da tempo guidando una delle aziende di maggiore impatto nel tessuto economico locale e non solo.

Non è la prima volta che l’imprenditore montecchiese diventa protagonista di fatti di cronaca sia nel ruolo di indagato, sia di imputato ma anche di vittima di reati commessi da altri. Nel 2022, ad esempio, era stato derubato del portafogli contenente 4mila euro mentre faceva il pieno alla propria Lamborghini Urus. Nel 2017 invece era finito ai domiciliari per una condanna dovuta a illeciti di natura fiscale e finanziaria. Tuttavia in un paio di occasioni aveva violato i domiciliari ed era finito in carcere per scontare venti giorni rimasti. Nel 2015 era stato aggredito mentre usciva dall’azienda: venne rapinato del Rolex e fu colpto in testa col calcio della pistola.