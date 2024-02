"In centro storico vanno installati varchi elettronici"

"Hanno ragione i residenti del centro storico sulla difficoltà di trovare aree di sosta a loro riservate senza fare il giro dell’oca. Questa Giunta non ha fatto nulla sulla mobilità all’interno delle mura. Il parcheggio selvaggio impera, così come il transito irregolare dei non autorizzati. Vanno installati i varchi elettronici agli accessi, come avviene ormai ovunque". Così La Lupus in Fabula, sostenendo l’ultimo intervento del Comitato Residenti Centro Storico, nato per portare la voce dei residenti all’amministrazione "così che possa attuare politiche più consapevoli". Per questo hanno protocollato in comune una richiesta, come avevano già fatto con il problema della musica alta nei locali: allora si era subito attivata la 1° Commissione Consiliare, partecipata anche dal Comitato che ora chiede "una nuova e specifica Commissione Consiliare partecipata". "Dovrebbero identificare nel Comitato una voce portatrice di interesse, come per le altre associazioni di categoria in città - lamentano i residenti -, e quindi aprire democraticamente il dialogo. Invece per il piano dei parcheggi l’assessore Brunori continua a rifiutare il confronto con noi residenti".