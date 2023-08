In fila per la ‘Rossini’ Sono già 1.200 i prenotati

Nonostante il tempo un po’ così, la fila di fronte all’InfoPoint Pesaro 2024 è cominciata alle 9, mezz’ora prima che si aprissero gli sportelli per potersi accaparrare il coupon per una pizza Rossini gratuita. Alle 10:30, erano già circa duecento i cittadini che hanno potuto godere di questa promozione mangereccia, mentre in serata il numero ha superato i 1200 partecipanti, arrivando a più della metà dei posti disponibili. La tavolata con 2024 Rossini avrà luogo mercoledì 6 settembre in Viale della Repubblica, andando verso la Palla di Pomodoro, e coinvolgerà moltissime pizzerie della zona: "È una bellissima iniziativa, ci piace partecipare assieme ai nostri amici – dicono Massimo e Vittoria, mentre sono in fila –. Addirittura non sapevamo che si potevano prendere più coupon per nucleo, quindi alcuni amici sono davanti in fila, altri devono ancora arrivare. Non siamo passati avanti solo perché abbiamo visto che ad una signora qualcuno l’ha sgridata". Per chi non è riuscito ancora a prendere il suo coupon, nessuna paura: anche oggi pomeriggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile recarsi all’InfoPoint in Piazza del Popolo, mentre, per chi non riuscisse in giornata, durante la "Mezzanotte Bianca dei Bambini", il 2 e 3 settembre, sarà allestito un banchetto apposito, denominato "Rossini2024", pronto a dispensare biglietti a tutti i partecipanti. Una bella iniziativa che mixa alcuni degli ingredienti che condiscono l’identità pesarese. "È una cosa nostra, sentita e profonda – spiega Matteo Ricci, sindaco di Pesaro –. La pizza Rossini è una cosa sì goliardica, ma trova casa in una città che ama potersi riunire e poter mangiare assieme, conversando e divertendosi, senza stress e senza politica. Io stesso prenderò una Rossini, la 2024esima per la precisione, perché, prima di essere sindaco, sono un cittadino ed un pesarese". Alessio Zaffini