In giro coi turisti. Anche da Belluno per la Capitale

Rotta su Pesaro dal profondo nord. Ieri le strade del centro cittadino sono state prese d’assalto da un nugolo di turisti, per lo più provenienti dal nord Italia e attirati, in molti casi, dal richiamo della capitale della Cultura. Famiglie con bambini o coppie da sole o in gruppo. Questo l’identikit del viaggiatore che ha scelto Pesaro per trascorrere il ponte lungo del 25 aprile. Le presenze registrate tra Musei Civici e Casa Rossini sono state 630 e per lo più si tratta di turismo di prossimità, ossia visitatori italiani. "Veniamo da Belluno – raccontano Giovanni Mazzon e Beatrice de Colle, incontrati ieri mattina – abbiamo scelto una piccola vacanza per visitare i piccoli borghi. Ora siamo alla scoperta della casa di Rossini". La casa del compositore è stata la meta per un numero consistente di visitatori che, per tutta la giornata di ieri, non ha perso l’occasione di farsi un selfie nelle stanze rossiniane o mandare un saluto agli amici rimasti a casa accanto agli strumenti d’epoca. "Finalmente in vacanza – esclamano Giorgio Zanolini e Lorena Romanato da Bovolone, in provincia di Vicenza –. Non eravamo mai stati a Pesaro fino ad ora e ci siamo concessi qualche giorno per visitare la capitale della cultura 2024". E c’è anche chi ha inserito la nostra città in un più ampio percorso di visita alla scoperta del territorio e delle bellezze artistiche. "La tappa pesarese – racconta Cristina Masciadri, da Como – rientra in un percorso di apprendimento sull’arte e sulla riscoperta dei centri più piccoli. Avete delle opere di grande pregio come la cattedrale, i mosaici, il museo. E’ la prima volta che vengo in città e ovviamente ho visitato anche Urbino".

E poi c’è anche chi viaggia in gruppo. E’ il caso di Monica Porro, Alessandra Colombo e Stefania Farina, da Vicenza, incontrate nel cortile dei musei Civici. "Siamo qui solo di passaggio per una vacanza a sei, con i nostri mariti. Stiamo visitando le Marche e siamo diretti a Jesi. Pesaro è una città meravigliosa". Dopo una mattinata e prima di affrontare un pomeriggio alla scoperta delle bellezze cittadine, se lo stomaco brontola, non si è potuto rinunciare ad una tappa all’International Street Food alla Palla di Pomodoro. Complice un cielo limpido, anche se con un clima decisamente poco primaverile, i food truck parcheggiati sul lungomare sono stati una piacevole e golosa sosta per tantissimi avventori. Fino a domenica 28 aprile, dalle ore 12 alle 24, sarà possibile partecipare all’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità con proposte che spaziano dagli arrosticini alla carne alla brace argentina.