In processione per ammirare la Coppa Davis

Grande entusiasmo al Tennis Club Baratoff di Pesaro per un avvenimento che ha dello straordinario: il Trofeo più conosciuto al mondo ha fatto tappa all’interno della bella struttura di strada Pantano. Viavai continuo per vedere "l’insalatiera" più famosa al mondo (così è soprannominata la Coppa Davis) e, con un selfie, sentirsi, anche per un solo momento, privilegiati e importanti. Oggi, questo straordinario Trofeo, ambito da tanti e vinto da pochi, ha raggiunto dimensioni che lo fanno sembrare una sorta di Totem, un piccolo monumento alto 110 centimetri con un diametro di 107 e un peso 105 chili. Il gruppo "Gli amici di Gege", con il tennis nel proprio Dna e soci del T.C. Baratoff, non poteva non immortalare questo straordinario avvenimento mettendosi in posa, con tanto di tuta e logo sociale, per poi farne tesoro e arricchire ulteriormente quell’archivio che, da diversi lustri, custodisce e testimonia la passione per il tennis, il senso più vero dell’amicizia, la gioia di incontrarsi e di creare o approfittare di momenti come questo, per stare assieme, divertirsi, raccontarsi, sognare. Viva il tennis.

l. d.