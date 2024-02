In programma open day per il servizio civile Dedalo organizza un Open Day per presentare i progetti del servizio civile universale a Fano. Saranno coinvolti 25 progetti e oltre 60 giovani volontari. Il servizio è rivolto a ragazzi tra i 18 e i 28 anni, con un impegno di 25 ore settimanali per 8-12 mesi.