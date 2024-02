In scena “Ionica“ con la vera storia di Andrea Dominijanni

Prosegue il successo di Teatri d’Autore, stagione dei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da Amat con i Comuni del territorio. In programma “Ionica“ (Pergola, Teatro Angel dal Foco, domani ore 21,15) e lo spettacolo sold-out “Sconfort Zone – Il Paradiso delle irrelazioni“ con Paolo Camilli (San Costanzo, Teatro della Concordia, sabato 3 ore 21,15).

La vicenda raccontata da Alessandro Sesti in “Ionica“ nasce dalla storia vera di Andrea Dominijanni, un testimone di giustizia calabrese che nel 2014 ha avuto il coraggio di denunciare la ‘ndrangheta e da allora vive sotto scorta. Sono trenta gli anni che Andrea ha ricostruito nelle sue testimonianze, grazie alle quali sono stati arrestati e condannati i principali boss e membri delle famiglie mafiose calabresi. Una storia che parla di coraggio, giustizia, di una terra arida e sofferente.

Sold-out per “Sconfort Zone – Il Paradiso delle irrelazioni“ con Paolo Camilli, una fotografia spregiudicata delle relazioni contemporanee. Camilli si affida a una versione personalizzata dell’Intelligenza Artificiale per provare a portarci fuori dalla nostra zona di “sconfort“, il posto dove crediamo di essere sicuri e protetti e che invece ci allontana da quello che siamo realmente. Info: Amat uffici di Pesaro tel. 0721 849053, reteteatripu@amat.marche.it, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Iat di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878, biglietterie circuito Amat / vivaticket, anche on line.

ma. ri. to.