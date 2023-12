In scena l’anteprima pilota dell’ultimo lavoro di Secchiaroli

Questa sera al cinema Masetti e al Multiplex Giometti, anteprima "pilota" dell’ultimo film del produttore degli Sbancati, Henry Secchiaroli, "Due Teste Di...", la nuova esilarante commedia tutta fanese. Il film si potrà vedere alle 20.30 e 22.30 al Masetti e alle 21.30 al Multiplex Giometti: saranno le uniche proiezioni al pubblico per questo 2023. "Due Teste di..." è una commedia esilarante con un tocco di amara realtà, segue le vicende di Giorgino e Alfonso Colavolpe (da non confondere con il cantante Colapesce), due fratelli in pensione dalle personalità eccentriche e dall’ingegno per il raggiro. Per arrotondare la magra pensione, i due escogitano una serie di truffe ingenue ma ingegnose nel cuore della loro città. Una corsa sfrenata attraverso equivoci, risate e momenti di genuina tensione, che dipinge un ritratto affettuoso e critico di due anime perdute nell’inganno, ma profondamente legate dall’inestricabile vincolo fraterno. Tra colpi di scena e gag esilaranti, il film promette di essere un’avventura divertente e riflessiva sulla sopravvivenza, l’ingenuità e i legami familiari. Una coproduzione Twentysix e Hego Film, "Due Teste di..." ha una doppia firma registica ovvero quella di Dennis Moscatelli ed Henry Secchiaroli. I biglietti sono disponibili in cassa al Masetti Cinema di via don Bosco e al Multiplex Giometti di via Einaudi o, in alternativa, online dai rispettivi siti internet (www.masetticinema.it e www.giomettirealestatecinema.it).