In sella agli asini a tagliar legna: festa di S.Antonio

Grande festa e tanta sarà, come accade ogni anno, l’affluenza di cittadini per la tradizionale Festa di S. Antonio nella frazione di Pianello di Cagli, prevista per oggi. Una tradizione che si tramanda da secoli con la benedizione di cavalli, muli ed altri animali nella piazza della frazione. Il programma di questa manifestazione prevede dalle 9,30 l’arrivo in mattinata di cavalli e cavalieri e seguirà alle 11 una messa nella chiesa parrocchiale con successiva benedizione alle 12 di vari animali che saranno in mostra nel centro della piazza. Seguiranno pranzi nei vicini ristoranti e alle 17 la festa si concluderà con una grande "Merenda in Piazza". Pianello è sempre stata una frazione con molti addetti che si recavano anche in varie regioni d’Italia con i loro muli per il lavoro di taglio di legna da ardere. Una attività che ancora è presente nella dorsale appenninica ed in tutta la zona del cagliese a confine con la vicina Umbria. Una giornata non solo religiosa per rendere omaggio al santo protettore degli animali, ma una allegra festa collettiva di addetti di questi antichi mestieri e ricordare anche tempi passati vissuti tra sacrifici e molte fatiche insieme a tanti cittadini che affluiranno fin dal mattino in questa ridente frazione alle falde del Nerone.

Mario Carnali