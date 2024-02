In tremila al Carnevale dei record

Oltre 3mila persone hanno preso parte domenica pomeriggio al ‘Crazy Carneval’ di San Michele al Fiume, dando vita a una festa a cielo aperto coinvolgente e altamente scenografica, arricchita dal lancio di circa duecento chilogrammi di caramelle e cioccolatini. Numeri record per la kermesse dedicata al carnevale più vecchia della Valcesano, che ha registrato sul fronte dell’animazione la presenza di nove carri allegorici e di decine di gruppi mascherati per un totale di oltre 500 figuranti. E, inoltre, iniziative per i più piccoli, musica e stand gastronomici, che hanno animato il paese dalle 14,30 alle 19, richiamando tanta gente anche dai centri limitrofi, ‘complice’, pure, una splendida giornata di sole con temperature quasi primaverili.

Il pubblico, entrato gratuitamente, ha apprezzato tantissimo la sfilata dei cinque carri allegorici creati dalla ‘Carnevalesca di San Michele’ (‘Super Mario Bros’, ‘Il circo’, ‘Gli egizi’, ‘Klondike’ e ‘Formula 1’); quello de ‘I Simpson’ allestito dalla Pro loco di Orciano; quello di Casine d’Ostra (An) ‘Le Formiche’; e i due dell’associazione ‘Carnevale Eventi’ di Brugnetto (diviso tra i comuni di Senigallia e Tre Castelli) ‘Lo stallon de’ Brugnetto’ e ‘La fabbrica di cioccolato’. E molto applauditi sono stati anche i gruppi mascherati di Torre San Marco (frazione di Fratte Rosa) e di Ponte Rio.

"In termini di partecipazione è stata forse la miglior edizione di sempre – sottolinea soddisfatto il coordinatore della manifestazione Davide Albani -. Ogni aspetto della kermesse è filato liscio e la presenza del pubblico ha superato ogni più rosea aspettativa. Grazie a tutti i protagonisti".

s.fr.