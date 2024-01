’In vino veritas’ approda sul palco di Montemaggiore

Per la rassegna ‘TeatralMente’, domani pomeriggio dalle 17,30 al teatro di Montemaggiore, si terrà la rappresentazione ‘In vino veritas’ della compagnia ‘C’è dell’altro’ di Fano. L’organizzazione dell’evento, col patrocinio del Comune, è dell’associazione ‘LiberaMente’ guidata da Cristian Bellucci. In scena, per la regia di Fabrizio Bartolucci, ci saranno Monica Aguzzi, Giannina Barazzutti, Sonia Diotallevi, Marco Longhini, Enrico Martinelli, Maria Cristina Nicolini, Alessandro Paolini, Ester Torresi e Gabriele Voltz.