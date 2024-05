In vista del Premio Rotondi tutti gli appuntamenti della Rocca

La settimana che porta al Premio Rotondi è preceduta dalla Art Weekend che anima questi giorni con appuntamenti dedicati ad arte e cultura per destinatari di tutte le età, rientrando anche nel progetto 50x50 Capitali al quadrato di Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura. Un appuntamento di rilievo tra quelli in programma è previsto per oggi pomeriggio alle 18 con la conferenza "Noi e Rotondi" al Teatro della Rocca di Sassocorvaro con la presenza di Giorgio Londei, Oriano Giacomi, Leo Ercolani, Libero Ercolani, Silvano Tiberi; alle 21.30 invece nel Cortile incontro di cori tra il Gruppo Corale Sassocorvaro-Montefeltro e il Coro della Cappella Musicale del Santissimo Sacramento di Urbino. Nella stessa location, domani alle 17,30 è in programma una conferenza su "Il ruolo del Kunstschutz e di Emilio Lavagnino", con Diego Corinaldesi e la presentazione del ritratto di Pasquale Rotondi dell’artista Alessandro Bulgarini. Giovedì mattina si entra nel vivo con la consegna del Premio Pasquale Rotondi Junior, dedicato alle scuole, mentre alle 21 si presenta il film "Pasquale Rotondi, un eroe italiano" del regista Robert Dordit con la presenza del cast. Venerdì e sabato hanno in programma l’inaugurazione di murales, gemellaggi e spettacoli teatrali fino alle ore 16 quando è in programma la cerimonia del Premio all’Auditorium Comunale. Il Premio viene assegnato da una giuria selezionata a personaggi che si sono distinti per "esemplari azioni di salvataggio del patrimonio artistico" (foto).

Proiezione del film poi domenica "Il tesoro del castello" alle 10.30 all’auditorium comunale di Carpegna e visita al Palazzo dei Principi di Carpegna.

Andrea Angelini