Inaugurazione e visite guidate: come partecipare

Sono già esauriti i posti dell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi per la cerimonia del 3 giugno in cui sarà presentata l’inaugurazione e il programma della visite a Palazzo Perticari Signoretti fino al 28 settembre con ingresso gratuito. Già state prenotate tutte le visite di gruppo per giugno. Alla cerimonia del 3 giugno seguirà l’inaugurazione con vera e propria dedica delle sale espositive a Costanza Monti, moglie di Giulio Perticari, protagonista nella Pesaro dei primi dell’800, oggi simbolo di emancipazione femminile. "Di Costanza – dice un comunicato - si vuole anche celebrare la presenza nel volume ‘le vie delle donne 2 – nuove storie di grandi italiane’ scritto da Salvatore Giannella, giornalista già direttore di Genius, L’Europeo, Airone e BBC History Italia e Gaetano Gramaglia, riconosciuto nel 2023 come ‘uomo illuminato’ dagli Stati generali delle donne". Maria Maddalena Paolini curatrice della Biblioteca d’Arte, racconterà Palazzo Perticari Signoretti oggi, con le sue raccolte d’arte, il suo patrimonio librario, i suoi scopi e progetti futuri. A coordinare sarà lo storico Riccardo Paolo Uguccioni. Prenotazioni per le visite guidate www.palazzoperticari.it alla pagina eventi; informazioni f.gallinari@intercontact.it