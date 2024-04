Inaugurazioni vietate. Ma il Pd fa la festa per il cavalcaferrovia

E’ tempo di elezioni. La legge sulla par condicio è chiara: dall’11 aprile non è possibile tagliare nastri per chicchessia.

Quindi? All’inaugurazione del sottopasso di via Cardinale Massaia, gli assessori Pozzi e Vimini, eviteranno discorsi, per offrire, direttamente musica e porchetta agli intervenuti. "Quasi è meglio" direbbe il Baffo, mentre i consiglieri di centrodestra, che fessi non sono, vanno al dunque. "I politici del Pd non possono abusare dei loro ruoli istituzionali per bypassare le norme sulla par condicio – tuona Giulia Marchionni, capolista di “Pesaro svolta“ con Marco Lanzi, candidato sindaco della coalizione di centrodestra –. I candidati non potrebbero intervenire nemmeno ai convegni. Invece Andrea Biancani, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra ha dato il proprio contributo, microfono alla mano, al convegno degli avvocati". Michele Redaelli, candidato nella lista di Fratelli d’Italia, osserva: "La competizione elettorale è una cosa seria. Per tutelare la democrazia è fondamentale che tutti rispettino le regole".

I candidati del centrodestra se la prendono perché oggi alle ore 19, per festeggiare la conclusione dei lavori attorno al cavalcaferrovia De Sabbata e alla riqualificazione del sottopasso di via Cardinal Massaia, l’amministrazione comunale ha organizzato un mini evento con degustazione, musica e spettacolo.

Comincerà alle ore 19 e durerà fino alle ore 23. L’attrazione artistica sarà quelle affidata al gruppo di graffitari “Raiders“ che animeranno una sezione di live painting. Non mancheranno cibo e da bere: a curare l’enogastronomia sarà il food truck “Da Luca“ che oltre alla porchetta farà panini con salumi e formaggi. Il tutto sarà a ritmo di musica elettronica con la performance di Francesco “Angl“ Angelotti ed Edoardo Ciaroni. Festa e polemiche a parte, i cittadini saranno contenti di sapere che da oggi sarà percorribilenelle sue 4 corsie il cavalcaferrovia De Sabbata, mentre lunedì sarà ripristinata la viabilità storica, cioè precedente ai lavori che hanno interessato il sottopasso in via Cardinale Massaia e zona limitrofe. Fa parte dell’intervento anche la realizzazione di un nuovo deposito di biciclette. Il sottopasso è studiato per essere accessibile a tutti, privo di barriere architettoniche: per questo le rampe hanno una pendenza dolce, massimo dell’8%, a misura di carrozzelle. Il volto sorridente disegnato sui piloni è quello di Padre Damiani. La riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini ha ottenuto le risorse – 884mila euro – dal bando “Sprint”.

Invece, oltre al rifacimento dell’asfalto il cavalcaferrovia è stato oggetto di un intervento di 3 milioni di euro provenienti dal Pnrr. I lavori hanno portato alla sostituzione delle barriere di sicurezza ai bordi del ponte; al rifacimento dei cordoli laterali, dei giunti di dilatazione e del sistema di raccolta delle acque meteoriche oltre che di una nuova illuminazione a led. L’area si è arricchita, infine di un nuovo deposito per biciclette dal costo di 140mila euro (80.000 di finanziamento regionale e per 60.000 di risorse del Comune).

Solidea Vitali Rosati