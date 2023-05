Incidente a Pesaro oggi, scontro fra due auto a Villa Fastiggi

Pesaro, 22 maggio 2023 – È bastato un attimo, qualche secondo e le due macchine erano già girate in orizzontale lungo la strada, bloccandola. A Villa Fastiggi, oggi, intorno alle 13, nell’incrocio tra Via Fastiggi e Strada in Sala, c’è stato un incidente che ha visto coinvolte una Musa ed una Lancia Y, entrambe guidate da due signore anziane. Le dinamiche dell’incidente, secondo la Polizia Locale, sono ancora da chiarire, anche se probabilmente una macchina stava transitando in direzione Villa Ceccolini.

Sul posto, tempestivamente, ambulanza e vigili del fuoco, nonché un gremito gruppo di residenti allarmati dal botto creato dalla collisione dei due veicoli: "Stavo mangiando e ad un certo punto ho sentito un gran rumore – dice Floriano, residente –. All’inizio non avevo capito cosa fosse successo, poi ho guardato fuori dalla finestra ed ho visto una macchina proprio davanti il mio portone”.

Le due signore, alle quali sono scoppiati gli airbag, sono state portate al Pronto Soccorso con l'ambulanza per degli accertamenti, mentre i figli, giunti sul posto per parlare con la Polizia, si sono detti preoccupati, come anche i residenti della zona: "Purtroppo questo incrocio è sempre stato pericoloso – spiega Orazio, residente –. Ogni tanto qualcuno si fa male: ragazzini in motorino, ciclisti o automobilisti ogni volta rischiano attraversando la strada. Bisognerebbe allargare la strada o fare qualcosa in più”. Via Fastiggi è stata poi bloccata per circa un’ora per gli accertamenti, con deviazione verso Strada in Sala.