Incidente dopo l’alba. Due auto finiscono fuori strada

Incidente ieri mattina all’alba (poco prima delle ore 8) lungo l’Apecchiese che da Piobbico raggiunge Acqualagna. In località “Palazzetti“ in direzione Acqualagna due auto (una Renault e una Polo) sembra durante un soprasso si sono toccate e finite fuori strada precipitando dopo un bel salto lungo una scarpata. Feriti, sembra in modo non grave, e accompagnati all’ospedale i due conducenti, due ragazzi: uno di Apecchio e l’altro di Piobbico. Sul posto l’ambulanza del 118, la Polizia di Urbino per i rilievi di legge e i Vigili del Fuoco di Cagli.