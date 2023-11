Incidente, 17enni feriti in scooter: uno resta in prognosi riservata

Pesaro, 27 novembre 2023 – Ore di attesa e trepidazione per i due 17enni rimasti coinvolti l’altroieri sera in un incidente stradale sulla Statale Adriatica, all’altezza di Fosso Sejore.

Per uno dei due ragazzi, quello di Pesaro, la prognosi è di 30 giorni. Ma per l’altro, il coetaneo di Colli al Metauro, la prognosi non è ancora stata sciolta e i medici di Torrette, dove il ragazzo è stato trasportato durante la notte in eliambulanza, si sono riservati di valutare in base al quadro clinico che emergerà nelle prossime ore.

L’impatto tra lo scooter e l’auto è avvenuto sabato sera intorno alle 20, all’altezza dell’incrocio in corrispondenza dell’hotel Marinella.

L’auto, che procedeva in direzione Fano, a un certo punto ha fatto inversione di marcia e ha impattato contro lo scooter che procedeva, dietro, nello stesso senso, e che quindi si è visto tagliare la strada e non ha potuto evitare l’impatto.

La Statale è rimasta chiusa per un paio d’ore per i rilievi della Polizia locale di Fano.