Incidente sulla Statale. Paura e tre persone ferite

Pericoloso schianto nel primo pomeriggio di ieri lungo la statale, in prossimità dell’intersezione con viale Piave. Sono rimasti coinvolti tre motoveicoli e un’auto e due ragazzini in sella allo scooter sono finiti al pronto soccorso, in condizioni per fortuna non gravi.

Coinvolto un altro conducente di uno scooter che potrebbe aver riportato lesioni a una spalla. L’impatto è avvenuto con una Fiat in prossimità del semaforo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e, tempestivamente, il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti con un’ambulanza.

Al vaglio della polizia locale le cause dell’incidente e per verificare se l’impatto sia avvenuto a causa di una distrazione in prossimità del semaforo. La statale è rimasta bloccata per dare la possibilità ai soccorritori di intervenire in sicurezza. La polizia locale ha gestito il traffico per evitare quanto più possibile disagi alla circolazione.