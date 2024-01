Incidenti, coinvolti tre ottantenni

FANO

Paura ieri mattina per due ultraottantenni rimasti feriti in uno scontro tra la loro auto e un autocarro, lungo la Flaminia (foto). Era da poco passato mezzogiorno quando la Seat Ibiza bianca condotta da un nonnino di 88 anni si è scontrata contro il fiat Ducato condotto da un 45enne fanese. L’auto, con a bordo anche la moglie dell’88enne, aveva percorso via Einstein verso quando in corrispondenza della Flaminia ha svoltato a sinistra scontrandosi con l’autocarro che circolava sulla Flaminia in direzione mare. Tutti feriti e condotti in codice giallo al pronto soccorso di Fano. Sul posto, oltre alla Polizia locale anche Vigili del fuoco e e 118. Paura anche, poco prima delle 16, nel parcheggio del cimitero tra via della Giustizia e via Tomassoni dove un 52enne di Colli al Metauro è stato investito dalla Panda condotta da un’80enne. L’uomo però si è rialzato subito allertando il 112. Visitato sul posto dai sanitari.