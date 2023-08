"Incidenza tumori a Fano: più chiarezza sui dati"

Dopo che il presidente di Aset ha descritto la discarica di Monteschiantello con una... sala operatoria, puntuale è arrivata la lettera del presidente del comitato AmbienteVivo Andrea Landini di San Costanzo. Al centro della lettera del comitato, dopo una serie di distinguo su chi aveva e non aveva titolo per parlare alla riunione tenutasi al Pino Bar di Fano, il comitato torna sulla delicata questione dei tumori: "Quando una intera via (san Vitale), quindi decine di persone si ammalano tutte della stessa malattia, qualcosa che non va c’è. Noi, ancora una volta, non diciamo che sia la discarica, ma quello che chiediamo è di avere i dati perché ogni volta che abbiamo cercato di ottenerli – e ci si sono messi a farlo anche consiglieri comunali – ogni volta ci sono stati negati. Noi non vogliamo nome e cognome di chi si è ammalato, ci mancherebbe, ma vogliamo sapere con precisione geografica quanti ammalati di tumore ci sono e dove stanno. Vi assicuriamo che il dato, all’apparenza, è impressionante ed è questo che ci spaventa di più a San Costanzo, perché le famiglie coinvolte sono tantissime. E, ripeto, nessuno del Comitato si permette di dire che la colpa sia della discarica, però vogliamo un aiuto nell’avere i dati".

Questa in sostanza la perorazione appello che il presidente del Comitato Andrea Landini ha fatto al trio Baldarelli-Carnaroli-Busca al Pino Bar. La parte riguardante strettamente Aset, e quindi il suo presidente, non si ferma al problema tumori perché sui controlli il comitato entra anche nel problema denunciato da alcuni abitanti e cioè della circolazione notturna dei camion: "Quando poi i cittadini riferiscono di traffico notturno di camion il presidente Aset, piuttosto che ribadire gli orari (noti) di apertura della discarica, dovrebbe coltivare il dubbio e fare indagini. Se i cittadini dicono che passano i camion di notte, può essere che succeda qualcosa che il presidente di Aset non sappia e che magari questa cosa sia fatta alle sue spalle e illegalmente? Piuttosto di dire che diciamo cose false non sarebbe meglio che si indagasse un po’?".

