Incontri fra cultura e sport. La serie “Oltre l’effimero“ ci racconta Belov e Joyce

"Sasha Belov e Kevin Joyce, due ragazzi all’inseguimento di un sogno: vincere la medaglia d’oro del basket alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Uno si è allenato all’ombra della statua colossale della Grande Madre Russia a Stalingrado,l’altro sui campetti di cemento tra i grattacieli di New York. Due squadre e due mondi contrapposti. Usa-Urss non sarà solo una partita memorabile, sarà per sempre legata ai tre secondi più leggendari e contraddittori della storia dello sport". Quando la storia è scritta da un pallone da basket. Leggere e ascoltare per credere ciò che avvenne il 9 settembre 1972. La rassegna “Oltre l’effimero. Incontri fa cultura e sport“, torna col primo dei suoi quattro appuntamenti del 2024: martedì prossimo, alle ore 17,30, nella Sala di Palazzo Ciacchi sede di Confindustria provinciale, in via Cattaneo, Pesaro, Emiliano Podde, scrittore e autore, parla del suo libro “Le vittorie imperfette“ (Feltrinelli) che su quei tre minuti costruisce una storia universale.

A dialogare con Podde, dopo l’introduzione di Giuliano Martufi, curatore della rassegna, sarà il professor Giorgio Bonaga, gia cestista e docente dell’Università di Bologna. Promotori gli assessorati comunali pesaresi alla Bellezza e allo Sport in collaborazione con Pindaro eventi. Ingresso libero.