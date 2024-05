Incontro al cinema Astra con Marco Tarquinio, candidato alle Europee

L’associazione Argomenti2000 e le Acli della provincia di Pesaro e Urbino organizzano per domani alle 10.30 un incontro pubblico al cinema Astra di Pesaro con Marco Tarquinio, candidato indipendente per la lista del Pd alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 per la circoscrizione del Centro Italia. Titolo dell’appuntamento: "Combattere la guerra. Conflitti, migrazioni, povertà, cambiamenti climatici, disuguaglianze". Dopo una breve introduzione di Ernesto Preziosi, presidente di Argomenti2000, la mattinata sarà condotta da Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Marco Tarquinio è nato ha diretto per 14 anni, fino al 2023, il quotidiano “Avvenire” e tutt’oggi è editorialista della testata cattolica.