Incontro al ’Donati’ sulle vittime di mafia

Incontro stamane all’Istituto ’Luigi Donati’ in occasione della "Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie". Sarà presente il sindaco Massimo Berloni, il prefetto Emanuela Saveria Greco, il questore Francesca Montereali, il direttore della casa di reclusione di Fossombrone Daniela Minelli e la comandante della polizia penitenziaria Marta Bianco. Il significato di questa ricorrenza ce lo spiega l’associazione Libera: "Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai".

a.b.