Incontro al liceo Baldi sulle onde gravitazionali

Oggi pomeriggio la scienziata urbinate Marica Branchesi (foto) sarà ospite del liceo Laurana Baldi di Urbino. Dopo gli incontri dedicati alle scoperte della fisica e delle scienze, che dallo scorso febbraio si sono svolte nell’aula magna a del liceo Laurana Baldi di via Pacioli, oggi pomeriggio dalle 15, sarà la volta dell’astrofisica Marica Branchesi. Terrà una conferenza dal titolo ‘Onde gravitazionali e astronomia multimessaggera’. Branchesi per i pochi che non la conoscessero è professoressa ordinaria del Gran Sasso Science Institute e membro della collaborazione Virgo, nel 2013 le è stato assegnato un progetto di ricerca del Ministero. In questa occasione ha rivestito un ruolo fondamentale nella scoperta dell’onda gravitazionale generata dalla fusione di due stelle a neutroni registrata dalle antenne presenti negli Stati Uniti e in Italia. Inoltre le è stato assegnato, insieme al team di Virgo, nel 2016 del Breakthrough Prize, l’anno successivo la rivista Nature l’ha inserita tra i dieci scienziati più influenti del 2017. Nel 2022 è stata nominata socia corrispondente dei Lincei. "Sarà un’occasione formativa da non perdere, visto il carattere divulgativo dell’incontro, aperto a studenti e cittadinanza".

fra. pier.