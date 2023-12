Industriali che ci credono: "Vetrotec pensa al futuro con un maxi stabilimento"

L’immagine del saper fare arriva dal Prefetto Emanuela Saveria Greco quando sale sul palco per l’inaugurazione della nuova fabbrica della Vetrotec a Montecchio: "Lavorate il vetro creando merletti". Perché il segreto di questa azienda fondata da Severino Broccoli e che ha superato il passaggio generazionale con i figli Davide e Nicoletta, è proprio quello dell’arte del fare bene conquistando mercati: "Tra diretto e indiretto l’esportazione raggiunge quasi l’80 per cento della produzione". Venti milioni circa di fatturato ma alta reddività. Una festa, l’inaugurazione del nuovo stabilimento di 10mila metri quadrati, tutto altamente tecnologico e che ha richiesto un investimento di circa 17 milioni. "Potevamo anche fermare tutto dopo i due anni di Covid e quindi la crisi, ma invece siccome crediamo nel nostro lavoro siamo andati avanti – dice Davide Broccoli, ex presidente dei giovani di Confindustria –. Ma è proprio in questi momenti che bisogna fare investimenti per essere pronto per il futuro". Una fabbrica "pensata per noi, per lo sviluppo del territorio e anche per le prossime generazioni, i giovani", dice il fondatore Severino Broccoli alzando lo sguardo verso la platea. Una platea particolare: tra i trecento presenti oltre un centinaio erano giovani provenienti dalle scuole superiori di Pesaro ma anche di Urbino.

"Volevamo far vedere cos’è una fabbrica – continua Davide Brocoli – perché molti giovani non lo sanno. E dicono no senza averne mai vista una. Noi stiamo cercando personale, stiamo assumendo e stiamo guardando soprattutto ai giovani".

In prima fila anche un imprenditore che ha gli stabilimenti un po’ più a valle, Giancarlo Selci, che era in compagnia del figlio Roberto. Dice il fondatore della Biesse girando lo sguardo: "Guarda che razza di capannone ha fatto Broccoli. Ma lui è veramente molto bravo, un imprenditore di quelli tosti".

La Vetrotec fa parte di quel mondo di terzisti di altissimo livello, un po’ come quelli che lavorano per il settore dell’automotive di lusso, perché molte cose e oggetti che tante famiglie hanno in casa con vari brand e che hanno come base il vetro e il cristallo, partono proprio da questo stabilimento e dagli altri che i Broccoli hanno lungo la vallata. "Questa fabbrica rappresenta la forza di andare avanti e guardare al futuro – dice Severino Broccoli – e tutti i momenti sono buoni per fare investimenti e devono essere anche supportati da visioni e devono essere fatti col cuore. Io poi ho una grande fortuna ed è quella che ho anche due figli bravi", continua il fondatore. "Se lavoriamo bene e facciamo bene – continua il figlio Davide – facciamo anche per loro, per questi ragazzi che sono qui questa mattina".

Un grande parterre per questa inaugurazione con in prima fila il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli che si guarda intorno e dice: "Questa non a caso è la valle del fare e la nuova via che porta agli stabilimenti di Broccoli si chiama Innovazione". Come accade in queste circostanze, oltre ai vertici confindustriali con in testa Baronciani e Papalini, il rettore di Urbino Calcagnini quindi il solito elenco di autorità, con tutti i politici locali schierati. L’unico chiamato a parlare per un breve saluto solo Mirco Carloni, come rappresentante del Governo. Il finale? Tutti a tavola con il catering di Marco Sorbini.

m.g.